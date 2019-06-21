В базовом сценарии ожидаем постепенного отката индекса МосБиржи в район 2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций вчера вместе с мировыми индексами демонстрировал тенденцию к росту - индекс МосБиржи прибавил 0,8%, достигнув отметки в 2780 пунктов. Не помешало росту акций и заметное укрепление российского рубля (пара доллар/рубль впервые с августа прошлого года опустилась ниже отметки 63). При текущем валютном курсе внутренние секторы нам представляются более предпочтительными. При этом в целом российский рынок акций (как минимум) локально перегретым. В базовом сценарии ожидаем постепенного отката индекса в район 2750 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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