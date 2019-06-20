Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF

Cостоялось заседание Банка Англии, на котором было принято единогласное решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. Днем ранее в Великобритании представили данные по инфляции. В мае текущего года показатель составил 2% годовых, совпав со значением по инфляции, которое таргетирует регулятор - это стало для Банка Англии еще одним фактором в пользу сохранения базовой ставки на прежнем уровне.

"Тем не менее, в дальнейшем динамика базовой процентной ставки совсем не столь очевидна, - полагает эксперт. - Во-первых, регулятор ожидает замедления инфляции к концу 2019 года на фоне снижения цен на энергоносители, что может стать поводом для снижения ставки. В то же время Банк Англии планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику в связи с рядом факторов - в частности, по мере появления избыточного спроса, возможно, усилится инфляционное давление. Скорее всего, Банк Англии будет придерживаться выжидательной позиции относительно изменения базовой ставки, поскольку с уходом Терезы Мэй с поста премьер-министра усилилась неопределенность относительно Brexit. При этом на текущий момент в экономике Великобритании не наблюдается явных сигналов к повышению или понижению ставок, несмотря на то, что регулятор ожидает нулевых темпов роста ВВП Соединенного Королевства по итогам II квартала 2019 года в квартальном выражении".