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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидания снижения ставки ФРС США подпитывают ралли на рынке золота - Julius Baer
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20 июня 2019 года 18:44
Ожидания снижения ставки ФРС США подпитывают ралли на рынке золота - Julius Baer
"За последние несколько недель золото получало поддержку со стороны ожиданий снижения ставок ФРС США. Эти ожидания в среду были подкреплены публикацией прогнозов Комитета по операциям на открытом рынке, который является подразделением центробанка, определяющим уровень ставок. Кроме того, доллар США показал ослабление, что подтолкнуло цены на золото к максимуму за последние пять лет. В то время как инвесторы, заинтересованные в золоте как в защитном активе, действительно возвращаются на рынок, мы полагаем, что недавний рост в основном связан с активностью спекулятивных трейдеров на рынке фьючерсов. Настроения среди них становятся все более "бычьими", что указывает на перспективу краткосрочной консолидации, а не продолжения ралли. С учетом сказанного, мы по-прежнему полагаем, что долгосрочная тенденция роста котировок золота сохраняется, и ожидаем, что золото получит поддержку со стороны растущего спроса на защитные активы в следующем году. Принимая во внимание текущую обеспокоенность рынков по поводу экономического роста и готовность ФРС США сократить ставки, такой сценарий может материализоваться и раньше. Мы подтверждаем конструктивную позицию по золоту и повышаем прогноз по котировкам драгметалла до 1 350 долл. США и 1 425 долл. США в следующие 3 и 12 месяцев соответственно", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.
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20 июня 2019 года 18:20
В обозримой перспективе весьма вероятно смягчение политики ФРС с целью смягчения последствий циклического замедления экономики - УК "Альфа-Капитал"
"На вчерашнем заседании ставка ФРС осталась без изменений, но мягкие комментарии регулятора и опубликованные материалы указывают на крайне высокую вероятность снижения ставки уже на июльском заседании. Об этом, в частности, говорят оценки членов комитета по открытым рынкам оптимальной ставки ФРС.... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:47
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF
Cостоялось заседание Банка Англии, на котором было принято единогласное решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. Днем ранее в Великобритании представили данные по инфляции. В мае текущего года показатель составил 2%... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:11
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В... читать дальше
.20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг. читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
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