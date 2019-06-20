ФРС США готовит почву для снижения ключевой ставки - Julius Baer

"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В соответствии с всеобщими ожиданиями, Комитет по операциям на открытом рынке оставил целевой диапазон ставок по федеральным фондам без изменений. При первом взгляде, прогнозы по ставкам на конец текущего года также остались без изменений. Однако, если посмотреть внимательно, можно увидеть перемену настроений: семь из 17 руководителей ФРС ожидают два снижения ставки до конца года и еще один прогнозирует одно снижение. Другими словами, Комитет был очень близок к указанию на снижение ставки в прогнозах. Если посмотреть на среднее значение прогнозов по ставке вместо медиального, можно увидеть снижение с 2,49% на мартовском заседании до 2,17% на июньском. Председатель ФРС США Джером Пауэлл назвал это изменение результатом действия глобальных негативных факторов, включая неопределенность в сфере международной торговли. На пресс-конференции Пауэлл в очередной раз подчеркнул, что центробанк привержен задаче поддерживать экономический рост дополнительными мерами. Он добавил, что для совершения конкретных действий регулятору нужно собрать больше данных. Главная обеспокоенность Пауэлла связана с тем, что глобальные факторы могут оказать негативное влияние на деловые настроения в США и снизить инвестиционные расходы в условиях в целом здоровой обстановки. Учитывая временной лаг между таким ухудшением настроений и его проявлением в экономических показателях по производству и занятости, можно сделать вывод, что ФРС США начинает полагаться больше на настроения рынка, чем на данные. Таким образом, позиции регулятора и Белого Дома могут быть ближе, чем можно предположить на основе довольно радикальных твитов президента США".