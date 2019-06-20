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20 июня 2019 года 17:11
ФРС США готовит почву для снижения ключевой ставки - Julius Baer
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В соответствии с всеобщими ожиданиями, Комитет по операциям на открытом рынке оставил целевой диапазон ставок по федеральным фондам без изменений. При первом взгляде, прогнозы по ставкам на конец текущего года также остались без изменений. Однако, если посмотреть внимательно, можно увидеть перемену настроений: семь из 17 руководителей ФРС ожидают два снижения ставки до конца года и еще один прогнозирует одно снижение. Другими словами, Комитет был очень близок к указанию на снижение ставки в прогнозах. Если посмотреть на среднее значение прогнозов по ставке вместо медиального, можно увидеть снижение с 2,49% на мартовском заседании до 2,17% на июньском. Председатель ФРС США Джером Пауэлл назвал это изменение результатом действия глобальных негативных факторов, включая неопределенность в сфере международной торговли. На пресс-конференции Пауэлл в очередной раз подчеркнул, что центробанк привержен задаче поддерживать экономический рост дополнительными мерами. Он добавил, что для совершения конкретных действий регулятору нужно собрать больше данных. Главная обеспокоенность Пауэлла связана с тем, что глобальные факторы могут оказать негативное влияние на деловые настроения в США и снизить инвестиционные расходы в условиях в целом здоровой обстановки. Учитывая временной лаг между таким ухудшением настроений и его проявлением в экономических показателях по производству и занятости, можно сделать вывод, что ФРС США начинает полагаться больше на настроения рынка, чем на данные. Таким образом, позиции регулятора и Белого Дома могут быть ближе, чем можно предположить на основе довольно радикальных твитов президента США".
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20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
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.20 июня 2019 года 10:42
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.20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
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.20 июня 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг. читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
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"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent... читать дальше
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