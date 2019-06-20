Ожидаем движения курса рубля в ближайшей перспективе в диапазоне 62,9-65 за доллар - БКС

"В четверг курс рубля устремился к уровню 63 за доллар. Наиболее активным фактором, способствующим укреплению рублёвой валюты, является рост общего рыночного оптимизма после итогов заседания ФРС. Мы расцениваем риторику американского регулятора как достаточно явный сигнал о готовности к снижению уровня ставок в США в ближайшие месяцы. Также считаем, что место для маневра реализации шага понижения ставки у Федрезерва может появиться уже в июле. Поведение ФРС на последнем заседании напоминает нам действия регулятора в конце 2018 года-начале 2019 года, когда Федрезерв достаточно резко развернулся от вектора умеренной жесткости в своей политике к мягкости. Полагаем, что в своих заявлениях председатель FED дает "зеленый свет" ожиданиям участников рынка как по снижению уровня ставки, так и возвращения на рынок монетарных стимулов в случае необходимости такой поддержки. В результате такой итог заседания ФРС формирует существенный импульс для ослабления курса доллара к другим валютам, а также находит свое проявление в продолжающемся снижении доходностей UST. Тем не менее, до июльского заседания Федрезерва мы не ожидаем, что ослабление доллара достигнет драматических масштабов. Дальнейшее движение долларовой валюты будет в существенной мере зависеть от того, подтвердятся ли ожидания рынка по снижению ставки ФРС уже в июле - на данный момент участники рынка "железно" (с вероятностью близкой к 100%) ждут снижения ставки на 25 б.п., а также допускают возможность снижения на 50 б.п. Между тем почти половина членов FOMC (7 человек) также ожидают снижения ставки на 50 б.п. до конца этого года. Если Федрезерв не пойдет "вразрез" с рынками в июле, то мы можем наблюдать продолжение восстановления аппетитов к покупке риска, роста фондовых рынков и соответствующего ослабления долларовой валюты. Также считаем, что смягчение политики регулятора может серьёзно повысить шансы на то, что торговый конфликт США и Китая снизит уровень своей напряженности. В противном случае, если регулятор продолжит "проявлять терпение", а рынки разочаруются в июльском заседании, страхи участников рынка снова могут возобладать над оптимизмом, заставив их усилить "качество" своих позиций. В результате мы наблюдаем фронтальный рост большинства рынков, включая группу рисковых активов, и рубля в частности. Более того, в сегодняшнем информационном фоне присутствуют и заявления Трампа о своем желании наладить отношения с РФ и КНР. Глава Белого Дома подтверждает, что хочет встретиться на полях G20 и с главой Поднебесной, и с главой РФ. Таким образом, в пользу рубля работают сразу три фактора: рыночный risk-on по итогам заседания ФРС, ожидания встречи Трампа и Путина на полях G20, продолжение налогового периода и восстановления цен нефтяного рынка. Ожидаем движения курса рубля в ближайшей перспективе в диапазоне 62,9-65 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.