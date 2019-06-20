.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем движения курса рубля в ближайшей перспективе в диапазоне 62,9-65 за доллар - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 июня 2019 года 16:33
Ожидаем движения курса рубля в ближайшей перспективе в диапазоне 62,9-65 за доллар - БКС
"В четверг курс рубля устремился к уровню 63 за доллар. Наиболее активным фактором, способствующим укреплению рублёвой валюты, является рост общего рыночного оптимизма после итогов заседания ФРС. Мы расцениваем риторику американского регулятора как достаточно явный сигнал о готовности к снижению уровня ставок в США в ближайшие месяцы. Также считаем, что место для маневра реализации шага понижения ставки у Федрезерва может появиться уже в июле. Поведение ФРС на последнем заседании напоминает нам действия регулятора в конце 2018 года-начале 2019 года, когда Федрезерв достаточно резко развернулся от вектора умеренной жесткости в своей политике к мягкости. Полагаем, что в своих заявлениях председатель FED дает "зеленый свет" ожиданиям участников рынка как по снижению уровня ставки, так и возвращения на рынок монетарных стимулов в случае необходимости такой поддержки. В результате такой итог заседания ФРС формирует существенный импульс для ослабления курса доллара к другим валютам, а также находит свое проявление в продолжающемся снижении доходностей UST. Тем не менее, до июльского заседания Федрезерва мы не ожидаем, что ослабление доллара достигнет драматических масштабов. Дальнейшее движение долларовой валюты будет в существенной мере зависеть от того, подтвердятся ли ожидания рынка по снижению ставки ФРС уже в июле - на данный момент участники рынка "железно" (с вероятностью близкой к 100%) ждут снижения ставки на 25 б.п., а также допускают возможность снижения на 50 б.п. Между тем почти половина членов FOMC (7 человек) также ожидают снижения ставки на 50 б.п. до конца этого года. Если Федрезерв не пойдет "вразрез" с рынками в июле, то мы можем наблюдать продолжение восстановления аппетитов к покупке риска, роста фондовых рынков и соответствующего ослабления долларовой валюты. Также считаем, что смягчение политики регулятора может серьёзно повысить шансы на то, что торговый конфликт США и Китая снизит уровень своей напряженности. В противном случае, если регулятор продолжит "проявлять терпение", а рынки разочаруются в июльском заседании, страхи участников рынка снова могут возобладать над оптимизмом, заставив их усилить "качество" своих позиций. В результате мы наблюдаем фронтальный рост большинства рынков, включая группу рисковых активов, и рубля в частности. Более того, в сегодняшнем информационном фоне присутствуют и заявления Трампа о своем желании наладить отношения с РФ и КНР. Глава Белого Дома подтверждает, что хочет встретиться на полях G20 и с главой Поднебесной, и с главой РФ. Таким образом, в пользу рубля работают сразу три фактора: рыночный risk-on по итогам заседания ФРС, ожидания встречи Трампа и Путина на полях G20, продолжение налогового периода и восстановления цен нефтяного рынка. Ожидаем движения курса рубля в ближайшей перспективе в диапазоне 62,9-65 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
.
20 июня 2019 года 17:11
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В... читать дальше
.20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг. читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.