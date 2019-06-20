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20 июня 2019 года 16:02
Уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время - "Открытие Брокер"
"Эйфория на изменениях в расстановке сил в ФРС продолжается. Индекс МосБиржи достигал исторического максимума 2783 пункта. Однако стоит заметить, что рынки, как правило, растут на ожиданиях, но на новостях начинается фиксация прибыли. Поэтому масштабный оптимизм уже не столь впечатляет, как рост российского рынка в последние два месяца. Бумаги ГМК "НорНикель" ожидаемо провалились на фоне торговли первый день без дивидендов. Нефтяные акции пользуются спросом благодаря взлёту котировок нефти выше $63 за баррель Brent. Глава государства В. Путин в рамках прямой линии общения с населением заявил, что считает реальным нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до $45 млрд. На этом фоне дорожают бумаги "Русагро". В остальном более активные покупки проходят в бумагах с высокими дивидендными выплатами, что вполне понятно на фоне падения доходностей в валютах фондирования. Активность была чуть выше, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг почти 30 млрд рублей. Снижение двух ключевых индексов производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии до уровней, сигнализирующих о рисках рецессии, повышает вероятность смягчения политики ФРС. Это также является позитивным сигналом для рискованных активов, которые могут продолжить рост вплоть до саммита G20 в Японии. Соответственно, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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20 июня 2019 года 17:11
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.20 июня 2019 года 11:39
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.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
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.20 июня 2019 года 10:42
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.20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
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.20 июня 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг. читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
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