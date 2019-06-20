Уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время - "Открытие Брокер"

"Эйфория на изменениях в расстановке сил в ФРС продолжается. Индекс МосБиржи достигал исторического максимума 2783 пункта. Однако стоит заметить, что рынки, как правило, растут на ожиданиях, но на новостях начинается фиксация прибыли. Поэтому масштабный оптимизм уже не столь впечатляет, как рост российского рынка в последние два месяца. Бумаги ГМК "НорНикель" ожидаемо провалились на фоне торговли первый день без дивидендов. Нефтяные акции пользуются спросом благодаря взлёту котировок нефти выше $63 за баррель Brent. Глава государства В. Путин в рамках прямой линии общения с населением заявил, что считает реальным нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до $45 млрд. На этом фоне дорожают бумаги "Русагро". В остальном более активные покупки проходят в бумагах с высокими дивидендными выплатами, что вполне понятно на фоне падения доходностей в валютах фондирования. Активность была чуть выше, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг почти 30 млрд рублей. Снижение двух ключевых индексов производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии до уровней, сигнализирующих о рисках рецессии, повышает вероятность смягчения политики ФРС. Это также является позитивным сигналом для рискованных активов, которые могут продолжить рост вплоть до саммита G20 в Японии. Соответственно, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.