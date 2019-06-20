Рост индекса РТС обеспечил понижение тактической рекомендации для рынка акций РФ до "продавать" - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 19 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты впервые с февраля 2018 года понизили рекомендацию для российского рынка акций до "продавать" после того, как индекс РТС пробил вверх отметку в 1370 пунктов. "Наша рекомендация "покупать" отлично сработала в первом полугодии 2019 года (. . .) Мы с радостью отмечаем, что наш смелый прогноз ре-рейтинга на рынке в этот период оправдал себя - полугодие заканчивается на следующей неделе. Напомним, что отметка в 1370 пунктов по индексу РТС была зафиксирована как верхняя граница диапазона, соответствующего нашей рекомендации "держать". Таким образом, мы меняем тактическую рекомендацию по рынку на "продавать" впервые с февраля 2018 года", - следует из отчета.

Как отмечается в материалах "БКС Глобал Маркетс", отток капитала из российских акций через ETF на прошедшей неделе продолжился и составил $89 млн, на долю российских ETF (Russia-dedicated funds) пришлось $63 млн оттока.

"По нашим оценкам потоков крупнейших ETF с большой долей российских акций, инвесторы вывели свыше $0,5 млрд из этой категории фондов с момента, когда оттоки стартовали (7 мая). Вместе с тем индекс РТС с тех пор поднялся более чем на 11%, что представляет собой непривычно длительный период парадоксального расхождения с динамикой потоков фондов. Мы допускаем потенциально позитивные новости с саммита G20 в отношении торговых войн, но опасаемся, что после параболического скачка цен на активы - позитив уже в цене", - пишут эксперты инвестбанка.