Праздник "быков" на рынке акций продолжается - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались на положительной территории благодаря мировому "аппетиту к риску" и ралли нефтяных цен. Праздник "быков" продолжается, а помешать всеобщему оптимизму в ближайшие дни могут разве что негативные сигналы с переговоров США и Китая и локальная перекупленность", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.