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20 июня 2019 года 13:44
Фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - БКС
"В подходящей к концу первой половине 2019 развитие событий преимущественно благоволило фондовым активам, - полагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. На глобальном уровне покупки фондовых активов стимулировал разворот в монетарной политике ключевых центробанков. Если в конце 2018 Федеральная резервная система США планировала повышать ставку в текущем году, то сейчас ФРС США уже обозначает возможность снижения ключевой ставки в июле. Смягчает планы ЕЦБ, параллельно в сторону снижения развернулись ставки и в России. То есть по сути мы являемся свидетелями нового цикла смягчения монетарных условий мировыми центробанками в ответ на признаки охлаждения экономического роста. Экономическая активность должна усилиться, заемные ресурсы должны стать чуть дешевле. Вложения в акции в таких условиях становятся привлекательнее". Нефть - еще один важный фактор роста российского рынка. Даже с учетом последнего снижения с уровней $70 рост стоимости энергоносителя с начала года составил более 15%, указывает эксперт БКС. Бенефициарами этого роста становятся наши крупнейшие нефтегазовые компании. Индекс Нефти и Газа MICEXO&G, включающий акции российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к нефтегазовому сектору, с начала года вырос на 11,6%. По мнению эксперта. в ближайшее время Brent может совершить поход в зону $63-65, а по итогам G20 и министерского заседания ОПЕК+ в начале июля не исключаем возвращения цены до $70 за баррель. Еще одна, специфическая, причина роста российского рынка, обозначившаяся весной - снижение градуса санкционного давления в отношении РФ. США стратегически сфокусировались на иранском и китайском направлениях, к тому же расследование спецпрокурора Мюллера, не выявившее вмешательства России в выборы главы США, позволило Вашингтону и Москве разморозить диалог на высшем уровне. "Санкционная пауза" сокращает дисконт в отношении российских активов и способствует притоку в отечественные акции нерезидентов. "Рекордные дивиденды, которые в этом году активно реинвестируются в акции, также несомненно вносят значимый вклад в рост индексов. - подчеркивает Сергей Дейнека. - По средней дивидендной доходности (выше 6%) наш рынок остается одним из самых привлекательных в мире. По нашему мнению, до конца лета, особенно если США с Китаем удастся договориться по торговым разногласиям, а санкционные угрозы останутся без активизации, риск-аппетиты на российском рынке останутся повышенными. Полагаем, что отметка 2800 по индексу Мосбиржи - вопрос ближайших дней. В то же время надо понимать, что рост будет, во-первых, ограничиваться технически - зоны сопротивления при движении индекса вверх становятся все сильнее. Во-вторых, неожиданно могут вернуться геополитические риски, например, по украинскому направлению либо по сирийскому. Возвращение санкционных угроз на повестку дня, по нашим оценкам, способно "сбить" порядка 200-250 пунктов у индекса Мосбиржи за несколько дней. В-третьих, сама национальная экономика должна показывать более уверенный рост, чтобы результаты российских компаний двигали котировки их акций вверх. Пока же мы видим траекторию достаточно умеренного роста, а зависимость экономики от ценовой конъюнктуры сырьевых рынков по-прежнему высока". Тем не менее, и обвала российского рынка акций до конца года эксперт "БКС Премьер" не ожидает. Если мировые центробанки продолжат цикл смягчения кредитно-денежной политики, а геополитический фон останется для РФ нейтральным, отечественный фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, уверен Сергей Дейнека.
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