.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
20 июня 2019 года 13:44

Фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - БКС

"В подходящей к концу первой половине 2019 развитие событий преимущественно благоволило фондовым активам, - полагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. На глобальном уровне покупки фондовых активов стимулировал разворот в монетарной политике ключевых центробанков. Если в конце 2018 Федеральная резервная система США планировала повышать ставку в текущем году, то сейчас ФРС США уже обозначает возможность снижения ключевой ставки в июле. Смягчает планы ЕЦБ, параллельно в сторону снижения развернулись ставки и в России. То есть по сути мы являемся свидетелями нового цикла смягчения монетарных условий мировыми центробанками в ответ на признаки охлаждения экономического роста. Экономическая активность должна усилиться, заемные ресурсы должны стать чуть дешевле. Вложения в акции в таких условиях становятся привлекательнее".

Нефть - еще один важный фактор роста российского рынка. Даже с учетом последнего снижения с уровней $70 рост стоимости энергоносителя с начала года составил более 15%, указывает эксперт БКС. Бенефициарами этого роста становятся наши крупнейшие нефтегазовые компании. Индекс Нефти и Газа MICEXO&G, включающий акции российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к нефтегазовому сектору, с начала года вырос на 11,6%. По мнению эксперта. в ближайшее время Brent может совершить поход в зону $63-65, а по итогам G20 и министерского заседания ОПЕК+ в начале июля не исключаем возвращения цены до $70 за баррель.

Еще одна, специфическая, причина роста российского рынка, обозначившаяся весной - снижение градуса санкционного давления в отношении РФ. США стратегически сфокусировались на иранском и китайском направлениях, к тому же расследование спецпрокурора Мюллера, не выявившее вмешательства России в выборы главы США, позволило Вашингтону и Москве разморозить диалог на высшем уровне. "Санкционная пауза" сокращает дисконт в отношении российских активов и способствует притоку в отечественные акции нерезидентов.

"Рекордные дивиденды, которые в этом году активно реинвестируются в акции, также несомненно вносят значимый вклад в рост индексов. - подчеркивает Сергей Дейнека. - По средней дивидендной доходности (выше 6%) наш рынок остается одним из самых привлекательных в мире. По нашему мнению, до конца лета, особенно если США с Китаем удастся договориться по торговым разногласиям, а санкционные угрозы останутся без активизации, риск-аппетиты на российском рынке останутся повышенными. Полагаем, что отметка 2800 по индексу Мосбиржи - вопрос ближайших дней. В то же время надо понимать, что рост будет, во-первых, ограничиваться технически - зоны сопротивления при движении индекса вверх становятся все сильнее. Во-вторых, неожиданно могут вернуться геополитические риски, например, по украинскому направлению либо по сирийскому. Возвращение санкционных угроз на повестку дня, по нашим оценкам, способно "сбить" порядка 200-250 пунктов у индекса Мосбиржи за несколько дней. В-третьих, сама национальная экономика должна показывать более уверенный рост, чтобы результаты российских компаний двигали котировки их акций вверх. Пока же мы видим траекторию достаточно умеренного роста, а зависимость экономики от ценовой конъюнктуры сырьевых рынков по-прежнему высока".

Тем не менее, и обвала российского рынка акций до конца года эксперт "БКС Премьер" не ожидает. Если мировые центробанки продолжат цикл смягчения кредитно-денежной политики, а геополитический фон останется для РФ нейтральным, отечественный фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, уверен Сергей Дейнека.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
20 июня 2019 года 17:11
ФРС США готовит почву для снижения ключевой ставки - Julius Baer
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 11:39
ФРС ломает тренд роста доллара - FxPro
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 10:42
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 09:36
Brent торгуется на уровне $62,68 за баррель
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг.    читать дальше
.
19 июня 2019 года 16:46
Ждем сильного движения EUR/USD - ИК "ФИНАМ"
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 13:33
Высокодоходные облигации США достигают новых высот - Julius Baer
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.