Эскалация конфликта на Ближнем Востоке работает на рост нефти и золота - БКС

Сегодня российский рынок, как и другие фондовые рынки мира, получил поддержку от итогов заседания ФРС, которые биржевики оценили, несмотря на их практически полное соответствие ожиданиям, как свидетельство готовности приступить к скорому смягчению монетарной политики, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Вероятность снижения ставки на июльском заседании ФРС, заложенная в котировки фьючерсного рынка, достигла 100%. - указывает эксперт. - Причины - низкая инфляция и слабые последние макроданные, признание уязвимости экономики США к эффекту от торговых войн. Кроме того, общеизвестно, что президент Трамп, фактически начавший предвыборную кампанию, рассматривает динамику бирж отчасти как политический фактор, поэтому считается, что он задействует весь свой инструментарий, включая давление на Федрезерв, для продолжения растущего фондового тренда".

Американо-иранский конфликт явно эскалирует. Так, СМИ сегодня сообщают, что американский военный беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". Естественно, это работает на рост нефти и золота, неудивительно, что одни из лидеров роста на торгах на Московской бирже сегодня акции производителей драгоценных металлов - Полюса и Полиметалла. Также растут бумаги нефтяных компаний - ЛУКОЙЛа и Татнефти.

"Поддержку российским активам оказывают также сообщения о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20, хотя встреча эта, скорее, будет носить протокольно - символический характер без конкретных договоренностей. Да и сам Трамп по мере приближения выборов будет все больше восприниматься как "хромая утка". Мы полагаем, что до двух наиболее важных событий предстоящих недель - саммита G20 и встречи ОПЕК+ - интерес к рисковым активам сохранится, как и позитивные настроения на рынках", - заключает Сергей Суверов.