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20 июня 2019 года 13:16
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке работает на рост нефти и золота - БКС
Сегодня российский рынок, как и другие фондовые рынки мира, получил поддержку от итогов заседания ФРС, которые биржевики оценили, несмотря на их практически полное соответствие ожиданиям, как свидетельство готовности приступить к скорому смягчению монетарной политики, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Вероятность снижения ставки на июльском заседании ФРС, заложенная в котировки фьючерсного рынка, достигла 100%. - указывает эксперт. - Причины - низкая инфляция и слабые последние макроданные, признание уязвимости экономики США к эффекту от торговых войн. Кроме того, общеизвестно, что президент Трамп, фактически начавший предвыборную кампанию, рассматривает динамику бирж отчасти как политический фактор, поэтому считается, что он задействует весь свой инструментарий, включая давление на Федрезерв, для продолжения растущего фондового тренда". Американо-иранский конфликт явно эскалирует. Так, СМИ сегодня сообщают, что американский военный беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". Естественно, это работает на рост нефти и золота, неудивительно, что одни из лидеров роста на торгах на Московской бирже сегодня акции производителей драгоценных металлов - Полюса и Полиметалла. Также растут бумаги нефтяных компаний - ЛУКОЙЛа и Татнефти. "Поддержку российским активам оказывают также сообщения о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20, хотя встреча эта, скорее, будет носить протокольно - символический характер без конкретных договоренностей. Да и сам Трамп по мере приближения выборов будет все больше восприниматься как "хромая утка". Мы полагаем, что до двух наиболее важных событий предстоящих недель - саммита G20 и встречи ОПЕК+ - интерес к рисковым активам сохранится, как и позитивные настроения на рынках", - заключает Сергей Суверов.
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20 июня 2019 года 17:11
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В... читать дальше
.20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг. читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
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