Позитив в рубле может сохраниться вплоть до саммита G20 28-29 июня - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль укрепился к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран после заседания ФРС по монетарной политике. В четверг утром российская валюта торговалась около 63,4 руб./$. Смягчение риторики Федрезерва и четкий сигнал о снижении ставок являются позитивным моментом для развивающихся стран. В условиях замедления инфляции и темпов роста ВВП на emerging markets ЦБ EM могут перейти к более активному снижению процентных ставок. Это касается и других ключевых ЦБ (ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии), которые еще до июньского заседания ФРС озвучили готовность к смягчению ДКП. Позитив в рубле может сохраниться вплоть до саммита G20 (28-29 июня), в рамках которого Президент России Владимир Путин может встретиться с лидером США Дональдом Трампом. При этом реакция Конгресса США на предыдущие встречи глав двух стран проявлялась в обострении санкционной риторики в отношении России", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".