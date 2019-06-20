Возможно движение рубля к 62,50 за доллар и к 70 за евро - FxPro

"USD/RUB рухнула в четверг утром до 63,32, в область минимумов с августа 2018. EUR/RUB сегодня также падает, опустившись до 71,50 - минимальных уровней с конца апреля. Основным драйвером подобного движения стала распродажа доллара, которая, в свою очередь, спровоцирована готовностью ФРС к смягчению ставки уже в ближайшее время. Однако динамика российской валюты в четверг - это больше, чем просто реакция на ослабление доллара. Курс американской валюты уже опустился ниже линии поддержки, откуда разворачивался к росту в предыдущие месяцы. Это запустило процесс закрытия покупок по доллару и еще больше усилило рубль.

Также спрос на рубль влияет на пару EUR/RUB, отправляя ее в область многомесячных минимумов - и это важный психологический момент для рынков. Ключевая пара USD/RUB ранее в июне подошла к важной черте, а вчера преодолела ее мощным движением. Это способно усиливать спираль укрепления российской валюты. Более того, на глобальном рынке также можно отметить слом тенденции по доллару: снижение в ближайшие дни - наиболее вероятный сценарий. Сегодня мы видим, что к своей психологически важной черте подошла и EUR/RUB. Закрепление под 72,50 может запустить процесс еще более впечатляющего ралли рубля с ближайшими остановками вблизи 62,50 за доллар и около 70 за евро", - комментируют ситуацию в FxPro.