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20 июня 2019 года 12:35
Спрос на ОФЗ увеличится, как и на активы всех ЕМ, благодаря итогам вчерашнего заседания ФРС - Уралсиб
"Главной интригой для локального рынка вчера стали аукционы Минфина, а именно размещение нового двадцатилетнего выпуска, - напоминает аналитик корпорации Уралчиб Ольга Стерина. - Отметим, что внешний фон перед сбором заявок сложился вполне благоприятный: котировки рублевых госбумаг немного росли, рубль укреплялся и выглядел лучше большинства валют ЕМ. Спрос на новый выпуск ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 г. был высоким, достигнув 70,8 млрд руб., и в три с половиной раза превысил объем предложения. Финансовое ведомство продало облигаций на все заявленные 20 млрд руб. Высокий спрос на длину в принципе не был сюрпризом на фоне ожиданий относительно ключевой ставки и отсутствия первичного предложения на прошлой неделе. Однако уровень доходности нас удивил: доходность по цене отсечения составила 7,7% годовых, что предполагало премию всего 6 б.п. к пятнадцатилетним ОФЗ 26225 на момент аукциона. За последнюю неделю ралли в длинных бумагах привело к уплощению дальнего конца кривой, после вчерашнего размещения покупки уже обращающихся выпусков усилились, и доходность ОФЗ 26225 упала на 9 б.п. до 7,57% годовых. В результате спред между десятилетними и пятнадцатилетними бумагами упал до 10 б.п., но изначально предложенная премия в размере 6 б.п. для нового выпуска за плюс пять лет дюрации к пятнадцатилетнему выглядит неоправданно низкой. Можно констатировать, что Минфин более чем удачно удлинил свою кривую". По итогам вчерашнего дня котировки длинных ОФЗ выросли на 0,8–1 п.п., среднесрочных – на 0,3–0,6 п.п. Оборот на вторичном рынке тоже был хорошим, более 55 млрд руб., констатирует Ольга Стерина. Доходности вдоль кривой потеряли в среднем 5–10 б.п. К вечеру оптимизма инвесторам добавил и рост цены на нефть, которая превысила 62 долл./барр. после выхода данных по запасам. Сегодня же спрос на рублевые активы, как и на активы всех ЕМ, будет присутствовать благодаря итогам вчерашнего заседания ФРС, риторика была довольно голубиной. Рубль уже проштурмовал рубеж 63,5 руб./долл.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
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.20 июня 2019 года 09:36
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.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
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