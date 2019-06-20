Рубль может предпринять попытку достичь 63/USD - РФПИ

"В сложившихся условиях при довольно высоких ставках держать короткие позиции по рублю становится очень невыгодно, что может также добавлять потоков на продажу валюты. Вечером же после оглашения итогов заседания ФРС рост рубля лишь ускорился в рамках общего усиления позитивной динамики на ЕМ площадках, и российская валюта успешно преодолела максимумы этого года. Учитывая внешний фон и внутренние условия в России, рубль может предпринять попытку достичь 63/USD на фоне закрытия позиций "stop-loss" по USD, продажи валюты под налоги и дивиденды и приток нерезидентов на российский рынок", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.