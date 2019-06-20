ФРС ломает тренд роста доллара - FxPro

"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не одного, а двух снижений до конца декабря. Главной причиной смягчения риторики аналитики называют нарастающие глобальные риски, как и в случае с ЕЦБ и Банком Японии, которые в последние дни подобным образом смягчили тон своих заявлений. Это похоже на повторения сценария 2015 года, когда три крупнейших мировых ЦБ действовали почти также синхронно, продолжив в конечном итоге накачивать финансовую систему дешевыми деньгами. Мягкая позиция ФРС вернула доллар на путь снижения, заметно повысив шансы на слом восходящей тенденции. Федрезерв имеет пространство для снижения ставок и, судя по всему, готов использовать эту возможность уже в ближайшее время. Покупки EUR/USD резко усилились из области 1.1200, вернув пару выше 50-дневной средней и подтверждая слом нисходящей тенденции, которая преобладала с начала года".