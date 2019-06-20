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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль продолжает демонстрировать сильную динамику благодаря позитивному внешнему фону - "Нордеа Банк"
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20 июня 2019 года 11:07
Рубль продолжает демонстрировать сильную динамику благодаря позитивному внешнему фону - "Нордеа Банк"
"В соответствии с нашими ожиданиями российская валюта накануне продолжила укрепление. Умеренное смягчение риторики ФРС по итогам завершившегося вчера заседания привело к ослаблению позиций доллара против евро, что нашло отражение в более активном укреплении рубля именно в паре с долларом. Дополнительную поддержку рублю оказали проходившие накануне аукционы по размещению ОФЗ, где спрос на бумаги с погашением в 2039 год превысил предложение в 3,5 раза. Готовность ФРС пойти на снижение ставок в случае дальнейшего ухудшения макро данных и предстоящая встреча Трампа и Си на саммите Большой двадцатки, по итогам которой стороны могут вернуться к активным переговорам, создаёт благоприятный внешний фон для рубля. Это позволяет нам сохранять наш мартовский прогноз о дальнейшем укреплении рубля неизменным. В качестве пределов укрепления в паре с долларом, с нашей точки зрения, выступает отметка 62.5", - прогнонизуют аналитики "Нордеа Банка".
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20 июня 2019 года 17:47
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF
Cостоялось заседание Банка Англии, на котором было принято единогласное решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. Днем ранее в Великобритании представили данные по инфляции. В мае текущего года показатель составил 2%... читать дальше
.20 июня 2019 года 17:11
"Фондовый рынок и более рисковые сегменты рынка облигаций получили поддержку со стороны явно выраженного намерения ФРС США снизить процентные ставки, если деловые настроения продолжат ухудшаться, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В... читать дальше
.20 июня 2019 года 11:39
"Самая важная новость вчерашнего дня состоит в том, что ФРС в своих комментариях указала на готовность снижать ставку уже в этом году - вероятно, уже в июле, что является существенным сдвигом в риторике ЦБ, - указывают эксперты FxPro. - Более того, 7 из 17 членов FOMC указывают на возможность не... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:46
Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС
"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие... читать дальше
.20 июня 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:39
Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не... читать дальше
.20 июня 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг. читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
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