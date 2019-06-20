Рубль продолжает демонстрировать сильную динамику благодаря позитивному внешнему фону - "Нордеа Банк"

"В соответствии с нашими ожиданиями российская валюта накануне продолжила укрепление. Умеренное смягчение риторики ФРС по итогам завершившегося вчера заседания привело к ослаблению позиций доллара против евро, что нашло отражение в более активном укреплении рубля именно в паре с долларом. Дополнительную поддержку рублю оказали проходившие накануне аукционы по размещению ОФЗ, где спрос на бумаги с погашением в 2039 год превысил предложение в 3,5 раза. Готовность ФРС пойти на снижение ставок в случае дальнейшего ухудшения макро данных и предстоящая встреча Трампа и Си на саммите Большой двадцатки, по итогам которой стороны могут вернуться к активным переговорам, создаёт благоприятный внешний фон для рубля. Это позволяет нам сохранять наш мартовский прогноз о дальнейшем укреплении рубля неизменным. В качестве пределов укрепления в паре с долларом, с нашей точки зрения, выступает отметка 62.5", - прогнонизуют аналитики "Нордеа Банка".