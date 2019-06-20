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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга - "Нордеа Банк"
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20 июня 2019 года 10:42

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов. Во-первых, поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит ухудшаться. Такая риторика ФРС позитивно влияет на динамику всего блока рисковых активов и на динамику нефтяных цен. Кроме того, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на более чем 3 mb, о чем вчера сообщило Минэнерго США. Накануне также стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали дату проведения встречи, на которой будет решаться судьба сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года. Министерское заседание ОПЕК состоится 1 июля, а 2 июля пройдет встреча представителей ОПЕК+. Наконец, позитивно на рынок нефти влияет сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В результате, фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $63.5/bbl, WTI – $55.5/bbl. Сегодня нефтяные котировки попытаются закрепиться на этих комфортных уровнях", - прогнонизуют аналитики "Нордеа Банка".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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