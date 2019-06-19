Рынок продолжает консолидацию в районе 2750 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей наблюдалась негативная динамика, а нефть марки Brent, несмотря на снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов по статистике Минэнерго США, отступила на 0,3%. В Европе к вечеру наблюдалась разнонаправленная динамика основных индексов, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли в пределах 0,2%. На таком фоне к 18:10 мск индекс МосБиржи отступил на 0,1%, до 2758 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Новатэка, ММК, НЛМК и Полюса, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Распадская и ИнтерРАО, прибавившие 4,1% и 2,8% соответственно. Отметим, что несмотря на снижение к окончанию сессии, в течение дня индексу МосБиржи удалось установить новый исторический максимум чуть ниже 2776 пунктов. При этом к вечеру возобладали продажи, что может быть связано с опасением игроков относительно результатов сегодняшнего заседания ФРС. В случае если американский регулятор подтвердит ожидания рынка, смягчив риторику и сделав намек на снижение ставки, "быки" могут вернуть себе инициативу в широком спектре рисковых активов. В рамках нашего рынка это может привести к возобновлению восходящей динамики. Пока же можно констатировать продолжение консолидации в районе 2750 пунктов по индексу МосБиржи", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.