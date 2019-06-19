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19 июня 2019 года 17:20
Ожидаем движения рубля до конца этой недели в диапазоне 63,6-65,3 - БКС
"Перед сегодняшним заседанием ФРС, на наш взгляд, на рынках формируется хрупкий оптимизм, - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На этом фоне рубль в среду находится вблизи отметки 64 и демонстрирует склонность к умеренному укреплению. Текущее улучшение настроений рынков вызвано двумя факторами. С одной стороны, мировые регуляторы подают все больше сигналов своей готовности к смягчению монетарной политики. Последние заявления ЕЦБ в этой плоскости, по нашим оценкам, являются подтверждением готовности европейского регулятора к осуществлению шагов на встречу усилению монетарных стимулов экономики. С другой стороны, мы наблюдаем продолжение некоторого смягчения жесткости позиций США и Китая во взаимном диалоге. Наиболее важным считаем то, что сторонам, по всей видимости, удастся встретиться на полях G20. Ожидания данных переговоров оставляют рынкам надежду на то, что после встречи "большой двадцатки" стороны торгового конфликта снова вернутся к переговорам вместо усиления взаимного торгового давления". Однако будущее данного осторожного улучшения настроений рынков в существенной мере будет зависеть от итогов сегодняшнего заседания монетарных властей США. Эксперт БКС видит два сценария для развития событий в данной плоскости, причем ожидает, что в обоих случаях регулятор сегодня оставит ставку низменной. "Итак, первый сценарий рассматривается нами как базовый и предполагает, что Федрезерв весьма осторожно, но все же подаст рынкам сигнал о своей готовности к снижению ставки в перспективе ближайших 2-4 месяцев, - отмечает Антон Покатович. - Также считаем, что от того насколько явно ФРС продемонстрирует свою готовность к реализации такого шага, будет зависеть динамика рынков ближайших дней. Тем не менее, мы допускаем, что даже в том случае, если Федрезерв даст "зеленый свет" ожиданиям рынка по снижению ставки в ближайшие месяцы, рисковые активы могут продемонстрировать краткосрочную коррекцию. Формат данной коррекции, вероятно, будет иметь характер "покупай на слухах, продавай на фактах". Уже в среднесрочной перспективе при реализации данного сценария мы видим потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, что также может оказать поддержку нефти и рублю. Более того, мы не исключаем, что при данном векторе развития событий, вероятность того, что на встрече G20 США и Китай могут снизить уровень взаимной жесткости и вернуться к торговым переговорам, также возрастает". Второй сценарий расценивается экспертом как пессимистичный и предполагает появление "ястребиных" ноток в риторике ФРС: "На данный момент рынки колоссально "заложены" на два снижения ставки в этом году и с существенной вероятностью допускают и третье снижение ставки. На этом фоне любое несоответствие взглядов Федрезерва на вектор изменения ставок в течение II полугодия с ожиданиями участников рынка может заставить последних вернуться к возобновлению распродаж риска и усилению "качества" своих позиций. В этом случае мы видим риски усиления давления на ценовую конъюнктуру рынка нефти, тем не менее, давление на рубль вряд ли приведет к существенной девальвации российской валюты в ближайшей перспективе. В результате ожидаем движения рубля до конца этой недели в широком диапазоне 63,6-65,3".
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19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:33
"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который... читать дальше
.19 июня 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 июня 2019 года 17:17
"Золото продолжает расти, несмотря на укрепление доллара США по отношению к корзине валют. Сентябрьский контракт подрос на +0,73% - до 1360 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, это неожиданно, обычно укрепление доллара ведет к снижению спроса на фьючерсы на золото в долларах. С другой... читать дальше
.18 июня 2019 года 16:58
Во вторник президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги примет участие в открытии ежегодной конференции центральных банков в португальском городе Синтра, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Двухдневный форум был создан в... читать дальше
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