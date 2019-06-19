Ожидаем движения рубля до конца этой недели в диапазоне 63,6-65,3 - БКС

"Перед сегодняшним заседанием ФРС, на наш взгляд, на рынках формируется хрупкий оптимизм, - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На этом фоне рубль в среду находится вблизи отметки 64 и демонстрирует склонность к умеренному укреплению. Текущее улучшение настроений рынков вызвано двумя факторами. С одной стороны, мировые регуляторы подают все больше сигналов своей готовности к смягчению монетарной политики. Последние заявления ЕЦБ в этой плоскости, по нашим оценкам, являются подтверждением готовности европейского регулятора к осуществлению шагов на встречу усилению монетарных стимулов экономики. С другой стороны, мы наблюдаем продолжение некоторого смягчения жесткости позиций США и Китая во взаимном диалоге. Наиболее важным считаем то, что сторонам, по всей видимости, удастся встретиться на полях G20. Ожидания данных переговоров оставляют рынкам надежду на то, что после встречи "большой двадцатки" стороны торгового конфликта снова вернутся к переговорам вместо усиления взаимного торгового давления".

Однако будущее данного осторожного улучшения настроений рынков в существенной мере будет зависеть от итогов сегодняшнего заседания монетарных властей США. Эксперт БКС видит два сценария для развития событий в данной плоскости, причем ожидает, что в обоих случаях регулятор сегодня оставит ставку низменной.

"Итак, первый сценарий рассматривается нами как базовый и предполагает, что Федрезерв весьма осторожно, но все же подаст рынкам сигнал о своей готовности к снижению ставки в перспективе ближайших 2-4 месяцев, - отмечает Антон Покатович. - Также считаем, что от того насколько явно ФРС продемонстрирует свою готовность к реализации такого шага, будет зависеть динамика рынков ближайших дней. Тем не менее, мы допускаем, что даже в том случае, если Федрезерв даст "зеленый свет" ожиданиям рынка по снижению ставки в ближайшие месяцы, рисковые активы могут продемонстрировать краткосрочную коррекцию. Формат данной коррекции, вероятно, будет иметь характер "покупай на слухах, продавай на фактах". Уже в среднесрочной перспективе при реализации данного сценария мы видим потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, что также может оказать поддержку нефти и рублю. Более того, мы не исключаем, что при данном векторе развития событий, вероятность того, что на встрече G20 США и Китай могут снизить уровень взаимной жесткости и вернуться к торговым переговорам, также возрастает".

Второй сценарий расценивается экспертом как пессимистичный и предполагает появление "ястребиных" ноток в риторике ФРС: "На данный момент рынки колоссально "заложены" на два снижения ставки в этом году и с существенной вероятностью допускают и третье снижение ставки. На этом фоне любое несоответствие взглядов Федрезерва на вектор изменения ставок в течение II полугодия с ожиданиями участников рынка может заставить последних вернуться к возобновлению распродаж риска и усилению "качества" своих позиций. В этом случае мы видим риски усиления давления на ценовую конъюнктуру рынка нефти, тем не менее, давление на рубль вряд ли приведет к существенной девальвации российской валюты в ближайшей перспективе. В результате ожидаем движения рубля до конца этой недели в широком диапазоне 63,6-65,3".