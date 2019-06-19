Ждем сильного движения EUR/USD - ИК "ФИНАМ"

"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки к сильному импульсу", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.