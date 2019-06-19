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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
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19 июня 2019 года 16:19

Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2750-2760 пунктов. Некоторое влияние на него еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Вместе с тем решение и последующие комментарии по поводу процентной ставки ФРС США будут озвучены уже после закрытия основных торгов в России (21:00 мск). Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Опубликовано: /ИК "Алго Капитал"/
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