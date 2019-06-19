Ближайшая цель - 63 рубля за доллар - ИК "ФИНАМ"

Рубль проявляет непоколебимость и ожидает новостей с глобальных рынков на отметке 64 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро. Присутствует потенциал дальнейшего укрепления рубля против доллара, ближайшая цель - 63 рубля за доллар, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.