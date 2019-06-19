Падение иностранного притока в госбумаги РФ может негативно сказаться на курсе рубля во 2 полугодии - Райффайзенбанк

"В благоприятных условиях Минфину, скорее всего, удастся реализовать 26230 в полном объеме с YTM 7,7-7,75% (5-10 б.п. к кривой). - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Однако для локальных банков ОФЗ по-прежнему выглядят дорогими: кривая доходностей предполагает ключевую ставку ниже 7% (для того, чтобы маржа над o/n ставками стала адекватной рыночным рискам). По-видимому, ценообразование в большей мере определяется нерезидентами, которые ориентируются на премию к долларовым ставкам и волатильность курса рубля, оба этих фактора сейчас выступают на стороне ОФЗ. Однако ЦБ РФ недавно заявил, что до конца года ожидает падения иностранного притока в госбумаги РФ до 3 млрд долл. (против 7 млрд долл. в январе-апреле). Наличие у регулятора такой информации о поведении нерезидентов, на наш взгляд, указывает на довольно узкий круг специфичных нерезидентов. Падение иностранного притока может негативно сказаться на курсе рубля во 2П. Это ставит вопрос о дальнейшем ралли в ОФЗ. Инфляционные ОФЗ традиционно пользуются низким интересом, в том числе, по причине низкой реальной доходности (3,58%), которая не покрывает валютный риск, а также по причине низких купонных платежей (лишь номинал индексируется на инфляцию, что делает эти бумаги похожими на бескупонные облигации). При текущем подавленном потребительском спросе есть риск, что значение потребительской инфляции, публикуемой Росстатом, опустится заметно ниже 4%".