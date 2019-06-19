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19 июня 2019 года 14:05
Падение иностранного притока в госбумаги РФ может негативно сказаться на курсе рубля во 2 полугодии - Райффайзенбанк
"В благоприятных условиях Минфину, скорее всего, удастся реализовать 26230 в полном объеме с YTM 7,7-7,75% (5-10 б.п. к кривой). - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Однако для локальных банков ОФЗ по-прежнему выглядят дорогими: кривая доходностей предполагает ключевую ставку ниже 7% (для того, чтобы маржа над o/n ставками стала адекватной рыночным рискам). По-видимому, ценообразование в большей мере определяется нерезидентами, которые ориентируются на премию к долларовым ставкам и волатильность курса рубля, оба этих фактора сейчас выступают на стороне ОФЗ. Однако ЦБ РФ недавно заявил, что до конца года ожидает падения иностранного притока в госбумаги РФ до 3 млрд долл. (против 7 млрд долл. в январе-апреле). Наличие у регулятора такой информации о поведении нерезидентов, на наш взгляд, указывает на довольно узкий круг специфичных нерезидентов. Падение иностранного притока может негативно сказаться на курсе рубля во 2П. Это ставит вопрос о дальнейшем ралли в ОФЗ. Инфляционные ОФЗ традиционно пользуются низким интересом, в том числе, по причине низкой реальной доходности (3,58%), которая не покрывает валютный риск, а также по причине низких купонных платежей (лишь номинал индексируется на инфляцию, что делает эти бумаги похожими на бескупонные облигации). При текущем подавленном потребительском спросе есть риск, что значение потребительской инфляции, публикуемой Росстатом, опустится заметно ниже 4%".
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19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:33
"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который... читать дальше
.19 июня 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 июня 2019 года 17:17
"Золото продолжает расти, несмотря на укрепление доллара США по отношению к корзине валют. Сентябрьский контракт подрос на +0,73% - до 1360 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, это неожиданно, обычно укрепление доллара ведет к снижению спроса на фьючерсы на золото в долларах. С другой... читать дальше
.18 июня 2019 года 16:58
Во вторник президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги примет участие в открытии ежегодной конференции центральных банков в португальском городе Синтра, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Двухдневный форум был создан в... читать дальше
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