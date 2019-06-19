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Главная / Аналитикам / Аналитика / Высокодоходные облигации США достигают новых высот - Julius Baer
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19 июня 2019 года 13:33
Высокодоходные облигации США достигают новых высот - Julius Baer
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и не будет сигнализировать о скором начале рецессии. Разница в уровнях доходности по облигациям США спекулятивного уровня, известным как высокодоходные облигации США, и безрисковым государственным облигациям продолжает сокращаться. Экономика США по-прежнему растет уверенными темпами, что подтверждают публикуемые данные. Компании имеют доступ к дешевому рефинансированию, а инвесторы в погоне за доходностью рады подписаться на любой новый выпуск. Индекс высокодоходных корпоративных облигаций США от Bloomberg Barclays набрал 9% за последний год, что является беспрецедентным ростом. При этом мы по-прежнему видим перспективы небольшого сокращения кредитных спредов и рекомендуем использовать возможности, предоставляемые облигациями спекулятивного уровня", - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.
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19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:33
"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который... читать дальше
.19 июня 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 июня 2019 года 17:17
"Золото продолжает расти, несмотря на укрепление доллара США по отношению к корзине валют. Сентябрьский контракт подрос на +0,73% - до 1360 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, это неожиданно, обычно укрепление доллара ведет к снижению спроса на фьючерсы на золото в долларах. С другой... читать дальше
.18 июня 2019 года 16:58
Во вторник президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги примет участие в открытии ежегодной конференции центральных банков в португальском городе Синтра, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Двухдневный форум был создан в... читать дальше
.18 июня 2019 года 16:23
Нефтяные котировки во вторник находятся вблизи уровня 61$ - активу нужен явный триггер для возвращения к росту, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По мнению эксперта, в последние дни на нефтяной рынок пытается вернуться геополитическая поддержка. Инцидент с в Оманском... читать дальше
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