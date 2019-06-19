Высокодоходные облигации США достигают новых высот - Julius Baer

"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и не будет сигнализировать о скором начале рецессии. Разница в уровнях доходности по облигациям США спекулятивного уровня, известным как высокодоходные облигации США, и безрисковым государственным облигациям продолжает сокращаться. Экономика США по-прежнему растет уверенными темпами, что подтверждают публикуемые данные. Компании имеют доступ к дешевому рефинансированию, а инвесторы в погоне за доходностью рады подписаться на любой новый выпуск. Индекс высокодоходных корпоративных облигаций США от Bloomberg Barclays набрал 9% за последний год, что является беспрецедентным ростом. При этом мы по-прежнему видим перспективы небольшого сокращения кредитных спредов и рекомендуем использовать возможности, предоставляемые облигациями спекулятивного уровня", - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.