Настроения на российском фондовом рынке в среду умеренно позитивные, стоит обратить внимание на нефтяные бумаги - БКС

"Настроения на российском фондовом рынке в среду умеренно позитивные, на фоне сильного рубля и дешевизны сектора по мультипликаторам спросом продолжают пользоваться акции электроэнергетики, - констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Сегодня стало известно, что ОПЕК и не входящие в организацию страны встретятся 1-2 июля, это повышает шансы на пролонгацию сделки по сокращению нефтедобычи - позитив для нефти и российских акций. На фоне фактического начала своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявил, что американская и китайская стороны начнут подготовку к встрече лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке в конце июня. Склонный к эффектным жестам Трамп вполне может договориться о компромиссе с Си, хотя в дальнейшем не исключен откат от договоренностей, как не раз уже бывало. Тем не менее, до саммита G20 рынки будут надеяться на сделку, что простимулирует активность покупателей, тем более что снизившаяся доходность бондов повысила привлекательность акций как инвестиционного инструмента. В преддверии вероятного продления сделки ОПЕК+ и стимулирующей рост капитализации дивидендной политики стоит обратить внимание на нефтяные бумаги, в частности, акции Роснефти и Газпромнефти".