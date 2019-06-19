Рубль вернулся в область многомесячных максимумов против евро и доллара - FxPro

"Рубль перешагнул круглые психологические уровни в парах с долларом и евро, - комментируют аналитики FxPro. - USD/RUB в начале дня в среду находится у 63.98, а EUR/RUB торгуется по 71.60 после решительного провала под отметку 72. Спрос на рубль вырос вслед за позитивной динамикой мировых рынков. Так, единая валюта и доллар продолжают находиться под давлением в ожидании смягчения политики центральных банков. Чиновники российского ЦБ оказались гораздо меньше, нежели их коллеги из Европы и США, обеспокоены темпами экономического роста".

Намеки ЕЦБ и ФРС на готовность смягчать политику в обозримом будущем поддерживают спрос на фондовых рынках и на "доходные" валюты, в число которых входит рубль, подчеркивают эксперты FxPro. Дополнительно оптимизм на рынках поддерживается обещаниями встречи лидеров США и Китая для обсуждения торговых споров. Инвесторы надеются если не на окончательную сделку, то хотя бы на очередное перемирие, как было полгода назад после аналогичной встречи в декабре.

"На столь благоприятных новостях рубль вернулся в область многомесячных максимумов против евро и доллара. Если "белая полоса" продолжится, то уверенное преодоление парой USD/RUB уровней 63.80 может заставить медведей капитулировать, что лишь дополнительно усилит российскую валюту в краткосрочной перспективе. Отметим, что рубль разворачивался к снижению после касания этого уровня в марте и апреле. Аналогичные локальные минимумы стали еще ближе по EUR/RUB: весной единая валюта дважды находила поддержку на спадах к 71.50. Однако слабость евро на мировом валютном рынке и восстановление спроса на рисковые активы вполне могут поддержать быков по рублю, отправив евро на поиски "нового дна"", - резюмируют в аналитическом отделе FxPro.