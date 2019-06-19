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19 июня 2019 года 12:01
Доходность новой двадцатилетней бумаги, размещаемой сегодня Минфином на аукционе ОФЗ, составит порядка 7,85–7,9% годовых - Уралсиб
"Накануне аукционов покупки в ОФЗ продолжились, а рубль дорожал, как и большинство валют ЕМ на сигналах от ЕЦБ. Вновь самым ликвидным оказался выпуск ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г., объем сделок в нем превысил 17 млрд руб., что соответствует примерно половине дневного оборота. Минфин, как мы и ожидали, предложит на своем аукционе длинный выпуск, но не из уже обращающихся, а новый. Помимо этого, был выбран линкер. В этот раз оба аукциона пройдут с лимитом, совокупный объем предложения составит всего 25,3 млрд руб. ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 г. (купон 7,7% годовых) будут размещаться впервые. Этот выпуск обещает стать самым длинным на кривой, которая сейчас ограничена пятнадцатилетними ОФЗ 26225. Объем предложения составит 20 млрд руб. Пятнадцатилетние ОФЗ 26225 за последнее время заметно подорожали, что несколько выровняло дальний конец кривой. Вчера их доходность опустилась до 7,66% годовых. С одной стороны, Минфин не готов давать слишком большую премию за дебют, максимум порядка 5 б.п., с другой стороны, объем предложения будет ограничен. Таким образом, доходность новой двадцатилетней бумаги, по нашим оценкам, сегодня составит порядка 7,85–7,9% годовых, что транслируется в цену отсечения 99,5–100% от номинала. Линкер ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. будет предложен в объеме 5,3 млрд руб. Предыдущий аукцион по выпуску прошел в середине мая. Тогда Минфин тоже планировал реализовать бумаг на 5,3 млрд руб., но получилось продать всего на 1,7 млрд руб. и даже с дисконтом к рынку (цена отсечения равнялась 92,45% от номинала). Спрос на том аукционе составил лишь 3,9 млрд руб. Вчера ОФЗ 52002 торговались по 92,25% от номинала по мид-маркету", - комментирует ситуацию на рынке рублевого долга аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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.18 июня 2019 года 17:17
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