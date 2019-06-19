В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent торгуются в районе отметки $62,3/bbl, WTI растет до $54/bbl. Отметим, что вчера в вечерние часы были опубликованы предварительные данные по коммерческим запасам нефти в США от API, согласно котором запасы сырья в Штатах снизились на прошлой неделе на 0,8 mb, что также локально поддерживает нефтяные котировки. Сегодня ключевым событием для рынка нефти, как и для всех глобальных площадок, станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла. В случае мягкой риторики со стороны американского регулятора нефтяные котировки могут продолжить рост вместе с другими рисковыми активами. Кроме того, в 17:30 мск будет опубликована официальная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, которая вряд ли окажет существенное влияние на рынок в преддверии заседания ФРС", - отмечают в "Нордеа Банке".