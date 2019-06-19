ОФЗ сохраняют потенциал роста котировок - Промсвязьбанк

"На рынке госбумаг продолжается ралли – доходность 5-летних ОФЗ снизилась во вторник на 5 б.п. – до 7,41% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,57% годовых, в очередной раз обновив минимум с начала года. На волне оптимизма Минфин решил на сегодняшнем аукционе предложить новый 20-летний выпуск ОФЗ 26230 с лимитом 20 млрд руб. Также будет предложен инфляционный выпуск ОФЗ 52002 на 5,3 млрд руб. Отметим, что 15-летний выпуск по итогам вчерашних торгов давал доходность 7,68% годовых, учитывая форму кривой и премию за дебютное размещение 20-летний выпуск может быть размещен с доходностью на уровне 7,75% годовых. Что касается инфляционной бумаги, то ее доходность в размере 3,58% годовых предполагает вмененную инфляцию на уровне 3,9% (доходность классического выпуска ОФЗ аналогичной срочности – 7,48% годовых). В результате вмененная инфляция опустилась ниже долгосрочного таргета ЦБ (4%), что делает привлекательным покупку инфляционного выпуска", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.