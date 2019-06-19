Нефть может попытаться обосноваться в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался его перенос на начало или даже середину июля. Статистика от API вышла невыразительной, показав небольшое снижение в запасах сырой нефти (на 0,8 млн барр.), рост в запасах бензинов на 1,5 млн барр. и снижение в запасах дистиллятов на 50 тыс. барр. Сегодня в фокусе будет статистика от Минэнерго США. Если цифры выйдут получше, чем от API, то это может оказать нефти дополнительную поддержку. Плюс сегодня пройдет заседание ФРС, которое будет важно в части прогнозов и сигналов на скорое снижение ставки. На этом фоне нефть может попытаться обосноваться в диапазоне 62-64 долл./барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.