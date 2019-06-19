Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС

Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который состоится в конце июня.

Участники рынка расценивают продолжение диалога между США и Китаем, как позитивный сигнал относительно перспектив завершения торговых войн, которые "грозовой тучей" нависают над мировой экономикой и являются ключевой темой на мировых рынках уже на протяжении года. В мае переговоры между державами зашли в тупик, после чего страны обменялись взаимными протекционистскими мерами, что сопровождалось повышенным давлением на нефтяные цены.

Фьючерсы на Brent вчера вернулись в верхнюю часть актуального торгового диапазона $59,7-62,7. При этом контракты на американский сорт WTI продемонстрировали опережающую динамику в свете приближающейся экспирации июльских контрактов.

Ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США упали на 812 000 баррелей (до 482 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали снижения на 1,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 519 000 баррелей.

Запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей (прогноз +935 000), запасы дистиллятов упали на 50 000 баррелей (прогноз +712 000). Импорт нефти за неделю снизился на 138 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 7,6 млн б/с.

"Опубликованная статистика умеренно позитивна для рынка. Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти может ослабить опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддержать нефтяные котировки. Сегодня будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30 мск, которые считаются более достоверными и будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Подтверждение сокращения запасов будет позитивным сигналом для рынка", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.