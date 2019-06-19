После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет к консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0,1-0,3%, в районе 2765-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока выглядит не настолько масштабным, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Кроме того, традиционным фактором стабилизации рынков станут ожидания вечернего решения по уровню процентной ставки ФРС. Оно станет известным лишь в 21:00 мск. Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти нефтепродуктов в США (17:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.