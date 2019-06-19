Рост рынка акций может продолжиться - Промсвязьбанк

"Российский рынок вчера воспользовался позитивной динамикой внешних площадок, индекс МосБиржи совершил рывок вернувшись выше отметки в 2760 пунктов. Помимо сохраняющегося стабильного спроса на бумаги сектора электроэнергетики рост поддержали отстающие акции финансового и нефтегазового секторов, а также горнодобывающие, металлургические компании и телекомы. Сегодня не исключаем, что рост может продолжиться, а индекс МосБиржи будет двигаться в сторону обновления исторических максимумов, чему будет способствовать сохраняющийся внешний позитив", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.