Дальнейшая динамика рубля во многом будет определяться общим отношением глобальных инвесторов к emerging markets - Промсвязьбанк

Рост аппетита к риску на глобальных рынках вчера оказал заметную поддержку основной группе валют развивающихся стран, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Российский рубль за вчерашний день прибавил против доллара около 0,5%, а пара доллар/рубль опустилась ниже отметки 64 (минимумы с апреля). Другие валюты emerging markets (бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира) прибавили против доллара 0,3-2%.

Вчерашнее укрепление валют EM во многом обусловлено подтверждением идеи вероятных стимулов со стороны регуляторов. Глава ЕЦБ М.Драги на форуме в Синтре заявил, что "готов смягчить политику, если появится риск еще большего отклонения инфляции от цели".

Сегодня состоится ключевое событие недели - будут объявлены итоги заседания Федрезерва, на котором также весьма вероятно смягчение риторики, и весь вопрос - насколько сильным оно окажется в реальности. На текущий момент рынки уже в серьезной степени заложились на скорое снижение ставок - так, согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 84% уже на июльском заседании. Итоги заседания могут иметь принципиальное значение для дальнейшей динамики валют EM.

"Из внутренних факторов отметим постепенное приближение пика налоговых выплат - 25-28 июня российский компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,34 трлн руб. Вкупе с возможным усилением продаж валютной выручки рядом экспортеров для предстоящих дивидендных выплат данный фактор может способствовать умеренному росту спроса на рублевую ликвидность во второй половине июня. При этом внешние условия, на наш взгляд, по-прежнему играют основополагающую роль в краткосрочной динамике рубля. На данный момент курс рубля, согласно нашей модели, близок к равновесному. Дальнейшая динамика во многом будет определяться общим отношением глобальных инвесторов к emerging markets. Следим за итогами заседания Федрезерва", - отмечает специалист Промсвязьбанка.