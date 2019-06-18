БКС начал анализ HeadHunter c рейтингом "держать" для его ADS

"БКС Глобал Маркетс" начал анализ рекрутингового сервиса HeadHunter, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, установленная экспертом, составляет $19 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $21,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,17 за штуку.