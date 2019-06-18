ВЭБ.РФ 20 июня проведет сбор заявок на приобретение облигаций серии ПБО-001Р-17 - ИК "Велес Капитал"

"ВЭБ.РФ (Baa3/BBB-/BBB-/AAA(RU)/-) в четверг откроет книгу заявок для инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-001Р-17. Срок обращения бумаг составит 4 года, ставка 1-го купона объявлена на уровне премии к сопоставимым по дюрации ОФЗ не более 100-110 бп. По состоянию на 18 июня премия в 100 бп к кривой ОФЗ при сопоставимой дюрации (3,5 года) предполагала купон и доходность на уровне соответственно 8,29% и 8,46% годовых, что в целом ложилось на кривую доходности ликвидных выпусков ВЭБа, предполагая лишь незначительную премию в 11 бп. Несмотря на это, мы полагаем, что займ эмитента имеет хорошие перспективы для роста цены и будет пользоваться повышенным спросом даже при размещении ниже уровня предложенной премии к ОФЗ. Этому будут способствовать усилившиеся ожидания снижения процентных ставок на внутреннем рынке и длинная дюрация нового выпуска. Стоит добавить, что накануне в СМИ появилась информация о том, что в 2020-2022 гг. ВЭБ должен получить 300 млрд руб. субсидий из госбюджета на погашение внешнего долга вместо ранее планировавшегося урезания ежегодной господдержки до 50 млрд руб., что подкрепляет кредитный профиль эмитента в долгосрочной перспективе", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.