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18 июня 2019 года 17:17
Осторожные инвесторы уходят в золото - ГК "ФИНАМ"
"Золото продолжает расти, несмотря на укрепление доллара США по отношению к корзине валют. Сентябрьский контракт подрос на +0,73% - до 1360 долларов за тройскую унцию. С одной стороны, это неожиданно, обычно укрепление доллара ведет к снижению спроса на фьючерсы на золото в долларах. С другой стороны, спрос на золото поддерживается снижением доходности казначейских бумаг США. Отношение к риску сейчас очень неоднозначное, и осторожный инвестор выбирает золото в преддверии оглашения результатов заседания ФРС", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
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Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург
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19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
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.19 июня 2019 года 10:33
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.19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
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.19 июня 2019 года 09:43
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.18 июня 2019 года 16:58
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.18 июня 2019 года 15:46
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.18 июня 2019 года 14:44
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.18 июня 2019 года 12:26
"Члены ОПЕК до сих пор не согласовали дату саммита, который ранее был запланирован на 25-26 июня. Страны-экспортеры предлагают провести встречу после саммита лидеров G20, 3-4 июля, однако Иран выступает против переноса даты. Кроме того, на котировки продолжает оказывать давление опасения... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:52
В понедельник в ходе вялых торгов EUR/USD поднялась до 1,1230, сумев остаться выше 50-дневной средней и линии сопротивления предыдущего нисходящего тренда. При этом сейчас восстановление спроса на доллар ставит под угрозу устойчивость тенденции на разворот курса пары. Индекс доллара остался в... читать дальше
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