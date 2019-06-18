ФРС США готовится снижать ставки - Julius Baer

"Очередное заседание совета управляющих ФРС США, которое завершится в среду, 19 июня, является главным событием недели для финансовых рынков, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, американский регулятор изменит свой подход к денежно-кредитной политике. Принимая во внимание возросшую неопределенность, его предыдущая "выжидательная" позиция теперь выглядит довольно неуместной. Чиновники ФРС, скорее всего, заявят о том, что они внимательно следят за развитием ситуации в мире. Смена риторики станет сигналом того, что регулятор готовится к снижению процентных ставок для противодействия потенциальным негативным эффектам от эскалации торговых споров между США и Китаем. При этом сокращение стоимости заимствований уже на этой неделе выглядит маловероятным, учитывая, что саммит G20 в Осаке 28-29 июня должен стать важным этапом в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином".

На взгляд эксперта Julius Baer, американский Федрезерв будет держать "порох сухим" до встречи президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина в Осаке, на которой лидеры двух стран могут достигнуть определенных договоренностей. Если саммит не принесет позитивных новостей, вероятность снижения ключевой ставки ФРС на июльском заседании вырастет. Аналитики Julius Baer не ждут больших результатов от встречи глав США и Китая и, как следствие, прогнозируют сокращение ключевой ставки ФРС на 25 б.п. до 2,0-2,25% на заседании 31 июля.

"При определении уровня процентных ставок Федеральный резерв выглядит более озабоченным состоянием мировой экономики и финансовых рынков, чем устойчивым состоянием национального хозяйства. - подчеркивает Дэвид Коль. - Это связано с тем, что внешние факторы, включая возможную коррекцию рынков, в настоящее время создают большую угрозу деловой конъюнктуре в США, чем ухудшение собственной статистики. Дополнительная премия за риск, которую требуют инвесторы на фоне политической неопределенности, приводит к общему ухудшению финансовых условий в Соединенных Штатах. В итоге, снижение процентных ставок поможет противостоять внешнему негативу и позволит продлить текущую фазу делового цикла. Фьючерсы денежного рынка однозначно указывают на то, что игроки ожидают сокращение ключевой ставки ФРС в целом на 75 б.п. до конца 2019 года. При этом ставка останется без изменений по итогам заседания регулятора в июне и будет снижена в июле. Как следствие, отсутствие сигнала от представителей Федрезерва о готовности к смягчению политики будет разочарованием для рынков, а заявление о намерении пересмотреть уровень ставок в ближайшем будущем - поддержит индексы".