Рубль демонстрирует положительную динамику в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"

"К середине дня во вторник рубль и его основные коллеги по развивающимся рынкам преимущественно демонстрировали положительную динамику в паре с долларом (исключение составлял бразильский реал), хотя рост отечественной валюты заметно уступал укреплению других валют, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Так, отечественная валюта прибавляла порядка 0,04%, тогда как, например, южноафриканский рэнд укреплялся на 0,9%, турецкая лира - на 0,5%. Гораздо более заметное укрепление отечественная валюта демонстрировала в паре с евро (+0,3%). На форекс единая европейская валюта теряла позиции во всех основных парах (в том числе -0,3% к доллару), негативно реагируя на выступление Марио Драги на ежегодном форуме ЕЦБ, в котором глава европейского регулятора заявил о возможности стимулирующих мер. В подтверждение слов М.Драги во вторник вышли данные по замедлению инфляции в еврозоне и слабые индексы экономических настроений (ZEW) в Германии и еврозоне. Тем не менее, уже в ближайшее время внимание инвесторов вновь вернется к заседанию ФРС и выступлению ее главы, от которых участники рынка ждут новых сигналов по возможному смягчению процентной политики в США. Если инвесторы получат такие сигналы, европейская валюта сможет вернуть часть позиций, утраченных сегодня, за счет глобальной коррекции доллара. В то же время, если мягкая риторика ФРС будет в том числе обусловлена рисками для американской экономики из-за торговых противостояний, то это спровоцирует глобальный уход инвесторов от риска, от которого в первую очередь пострадают площадки EM".