Российский фондовый рынок демонстрирует стойкость к внешнему негативу, но развить устойчивое восходящее движение не удается - БКС

"Сегодня российские индексы вновь открылись вниз, реагируя на негативный внешний фон. И хотя нефтяные цены и мировые фондовые индикаторы некоторое время довольно активно снижались, наш рынок не демонстрировал особого желания следовать за ними.

Как только ситуация на глобальных площадках стабилизировалась и начались коррекционные попытки, российские индексы развернулись вверх и вышли в умеренный плюс благодаря существенному улучшению внешнего фона. Российский фондовый рынок в последние дни производит двоякое впечатление. С одной стороны, он демонстрирует ощутимую стойкость к внешнему негативу, т. к. вызванные им провалы у нас быстро выкупаются, а реакция нашего рынка на ухудшения внешней ситуации довольно сдержанна. С другой стороны, развить устойчивое восходящее движение также не удается, т. к. многие предпочитают фиксировать прибыль в преддверии заседания ФРС и на фоне крайне слабой статистики по крупнейшим экономикам. Поэтому, учитывая относительно высокие уровни наших индексов, без существенного драйвера роста вероятно развитие более серьезной нисходящей коррекции на российском рынке", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.