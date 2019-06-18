Пара EUR/RUB провалилась до четырехнедельных минимумов - FxPro

"EUR/USD резко развернулся к снижению и потерял около 0,5%, коснувшись 1,1180 после слов президента ЕЦБ о том, что снижения ставок не исключены. Выступление Марио Драги стало сюрпризом для участников рынка после недавнего (две недели назад) довольно "ястребиного" тона его речи. Позже давление на единую валюту усилилось после очень слабых данных ZEW. Этот индекс деловой активности отметил резкое охлаждение экономики Германии и Еврозоны в целом, выйдя на самом низком уровне за последние полгода. EUR/RUB после этих новостей провалилась до четырехнедельных минимумов - на 71,92, хотя до этого находилась у 72,35", - обращают внимание в FxPro.