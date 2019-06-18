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18 июня 2019 года 12:08
Рубль между слабой нефтью и высоким спросом на ОФЗ - БКС
Колебания на мировом валютном рынке постепенно затихают в ожидании решения ФРС по ставке в среду и, что более важно, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, комментариев американского регулятора относительно дальнейшего вектора монетарной политики. Доллар на этом фоне остановил восстановление из-за опасений мягких прогнозов от Джерома Пауэлла. Между тем высказывания представителей основных Центробанков все больше убеждают инвесторов в том, что эра низких процентных ставок может затянуться на неопределенный срок. Вчера Кёре из ЕЦБ предложил подумать о многоуровневой системе ставок в случае нового снижения. На этом фоне довольно странно выглядит вышедший отчет Fitch, в котором агентство по-прежнему ждет повышения ставки на 25 б.п. в 2020 и 2021 гг., а также роста доходностей 10Y Treasuries до 2,7% уже к концу этого года. Рынок полностью проигнорировал данную информацию. Напряженность в мировой экономике продолжает усиливаться, этому способствует полная неопределенность из-за торговой сделки США и Китая, а также эскалация вокруг Ирана. Угрозы замедления роста становятся все более явными. В частности, это заставляет нефть идти вниз из-за опасений сокращения роста спроса, несмотря на сделку ОПЕК+. Краткосрочным негативом для нефти стало заявление Ирана о неготовности проводит саммит ОПЕК в запланированные даты и просьба о переносе на неделю. "Пара USD/RUB не смогла пробить локальную поддержку 64,3, несмотря на волну покупок в ОФЗ после оптимистичной пресс-конференции ЦБ в пятницу. Сейчас доллар пытается развить отскок с этих позиций. С точки зрения техники, коррекции вверх может поспособствовать разворот RSI на 4-х часах вверх от зоны перепроданности. Поддержку рублю при этом будет оказывать налоговый период и высокий спрос на ОФЗ. Индекс доллара встретил старое сопротивление около 97,7. Это спровоцировало локальную техническую коррекцию. В целом фундаментальных поводов для изменения динамики доллара вчера не наблюдалось. Колебания валют постепенно будет затихать перед завтрашним ФРС. Индекс RGBI обновил максимум ровно за год. Многое будет зависеть от итогов завтрашнего заседания американского регулятора", - заключает специалист "БКС Брокер"
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18 июня 2019 года 15:46
"Очередное заседание совета управляющих ФРС США, которое завершится в среду, 19 июня, является главным событием недели для финансовых рынков, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, американский регулятор изменит свой подход к денежно-кредитной политике.... читать дальше
.18 июня 2019 года 14:44
"К середине дня во вторник рубль и его основные коллеги по развивающимся рынкам преимущественно демонстрировали положительную динамику в паре с долларом (исключение составлял бразильский реал), хотя рост отечественной валюты заметно уступал укреплению других валют, - отмечает начальник отдела... читать дальше
.18 июня 2019 года 12:26
"Члены ОПЕК до сих пор не согласовали дату саммита, который ранее был запланирован на 25-26 июня. Страны-экспортеры предлагают провести встречу после саммита лидеров G20, 3-4 июля, однако Иран выступает против переноса даты. Кроме того, на котировки продолжает оказывать давление опасения... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:52
В понедельник в ходе вялых торгов EUR/USD поднялась до 1,1230, сумев остаться выше 50-дневной средней и линии сопротивления предыдущего нисходящего тренда. При этом сейчас восстановление спроса на доллар ставит под угрозу устойчивость тенденции на разворот курса пары. Индекс доллара остался в... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:12
"Фьючерс Brent по итогам торгов понедельника продемонстрировал нисходящую динамику, утренние торги вторника проходят по цене 60,84 долларов за баррель. Согласно появившейся информации в СМИ, в России в июне вновь зафиксирован резкий рост цен на бензин. Сегодня интерес для инвесторов представляют... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:03
"По нефти картина остается прежней: попытки роста в течение дня и снижение с открытием американской фондовой сессии. Похоже, крупные американские фонды продолжают продажу нефти, но делают это в последние дни менее агрессивно, чем пару недель назад. По-прежнему сильной поддержкой для нефти остается... читать дальше
.18 июня 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.17 июня 2019 года 18:01
"Котировки нефти продолжают находиться вблизи минимальных уровней с февраля текущего года, - указывает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - Участники рынка обеспокоены продолжающимся торговым конфликтом между США и Китаем, который может перекинуться на другие страны и объединения, в... читать дальше
.17 июня 2019 года 14:22
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:26
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В... читать дальше
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