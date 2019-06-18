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18 июня 2019 года 11:10
Обилие тревожных сигналов на мировых рынках подрывает веру в дальнейшее укрепление рубля - FxPro
"Пара USD/RUB во вторник с утра снизилась еще на 10 копеек, до 64,22. EUR/RUB сохраняет позиции вблизи 72,15. Отметим, что на мировом валютном рынке европейская валюта продолжает расти в паре с долларом, хотя к большинству конкурентов курс повышается (скорее на фоне умеренного давления на рисковые активы). Среди важных индикаторов стоит отметить продолжительную распродажу австралийского и новозеландского доллара, которые чувствительны к динамике китайской экономики и находятся вблизи циклических минимумов, отражая повышенные страхи инвесторов. Нефть в понедельник теряла позиции и до сих пор остается под прессингом, опускаясь ниже 60 долларов за баррель Brent. Это заставляет с осторожностью оценивать перспективы российской валюты и иметь ввиду, что дальнейшее снижение может запустить новую волну распродажи рубля. Таким образом, несмотря на весьма впечатляющую динамику российской валюты с начала месяца, обилие тревожных сигналов на мировых рынках подрывает веру в дальнейшее укрепление. Даже если рублю "с разгона" удастся продавить USD/RUB ниже 64, а EUR/RUB - ниже 72, все же это "погружение" многие игроки расценят лишь как возможность купить валюту подешевле, нежели как период затишья перед восходящим трендом", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.
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18 июня 2019 года 15:46
"Очередное заседание совета управляющих ФРС США, которое завершится в среду, 19 июня, является главным событием недели для финансовых рынков, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, американский регулятор изменит свой подход к денежно-кредитной политике.... читать дальше
.18 июня 2019 года 14:44
"К середине дня во вторник рубль и его основные коллеги по развивающимся рынкам преимущественно демонстрировали положительную динамику в паре с долларом (исключение составлял бразильский реал), хотя рост отечественной валюты заметно уступал укреплению других валют, - отмечает начальник отдела... читать дальше
.18 июня 2019 года 12:26
"Члены ОПЕК до сих пор не согласовали дату саммита, который ранее был запланирован на 25-26 июня. Страны-экспортеры предлагают провести встречу после саммита лидеров G20, 3-4 июля, однако Иран выступает против переноса даты. Кроме того, на котировки продолжает оказывать давление опасения... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:52
В понедельник в ходе вялых торгов EUR/USD поднялась до 1,1230, сумев остаться выше 50-дневной средней и линии сопротивления предыдущего нисходящего тренда. При этом сейчас восстановление спроса на доллар ставит под угрозу устойчивость тенденции на разворот курса пары. Индекс доллара остался в... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:12
"Фьючерс Brent по итогам торгов понедельника продемонстрировал нисходящую динамику, утренние торги вторника проходят по цене 60,84 долларов за баррель. Согласно появившейся информации в СМИ, в России в июне вновь зафиксирован резкий рост цен на бензин. Сегодня интерес для инвесторов представляют... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:03
"По нефти картина остается прежней: попытки роста в течение дня и снижение с открытием американской фондовой сессии. Похоже, крупные американские фонды продолжают продажу нефти, но делают это в последние дни менее агрессивно, чем пару недель назад. По-прежнему сильной поддержкой для нефти остается... читать дальше
.18 июня 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.17 июня 2019 года 18:01
"Котировки нефти продолжают находиться вблизи минимальных уровней с февраля текущего года, - указывает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - Участники рынка обеспокоены продолжающимся торговым конфликтом между США и Китаем, который может перекинуться на другие страны и объединения, в... читать дальше
.17 июня 2019 года 14:22
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:26
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В... читать дальше
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