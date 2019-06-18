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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Обилие тревожных сигналов на мировых рынках подрывает веру в дальнейшее укрепление рубля - FxPro
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18 июня 2019 года 11:10

Обилие тревожных сигналов на мировых рынках подрывает веру в дальнейшее укрепление рубля - FxPro

"Пара USD/RUB во вторник с утра снизилась еще на 10 копеек, до 64,22. EUR/RUB сохраняет позиции вблизи 72,15. Отметим, что на мировом валютном рынке европейская валюта продолжает расти в паре с долларом, хотя к большинству конкурентов курс повышается (скорее на фоне умеренного давления на рисковые активы). Среди важных индикаторов стоит отметить продолжительную распродажу австралийского и новозеландского доллара, которые чувствительны к динамике китайской экономики и находятся вблизи циклических минимумов, отражая повышенные страхи инвесторов. Нефть в понедельник теряла позиции и до сих пор остается под прессингом, опускаясь ниже 60 долларов за баррель Brent. Это заставляет с осторожностью оценивать перспективы российской валюты и иметь ввиду, что дальнейшее снижение может запустить новую волну распродажи рубля. Таким образом, несмотря на весьма впечатляющую динамику российской валюты с начала месяца, обилие тревожных сигналов на мировых рынках подрывает веру в дальнейшее укрепление. Даже если рублю "с разгона" удастся продавить USD/RUB ниже 64, а EUR/RUB - ниже 72, все же это "погружение" многие игроки расценят лишь как возможность купить валюту подешевле, нежели как период затишья перед восходящим трендом", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.

Опубликовано: /FxPro ФК/
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