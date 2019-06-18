EUR/USD может дойти до 1,11000 на этой неделе - FxPro

В понедельник в ходе вялых торгов EUR/USD поднялась до 1,1230, сумев остаться выше 50-дневной средней и линии сопротивления предыдущего нисходящего тренда. При этом сейчас восстановление спроса на доллар ставит под угрозу устойчивость тенденции на разворот курса пары. Индекс доллара остался в рамках восходящего тренда, что открывает курсу евро дорогу к снижению до 1,11000 на этой неделе, обращают внимание в FxPro.