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18 июня 2019 года 10:52
EUR/USD может дойти до 1,11000 на этой неделе - FxPro
В понедельник в ходе вялых торгов EUR/USD поднялась до 1,1230, сумев остаться выше 50-дневной средней и линии сопротивления предыдущего нисходящего тренда. При этом сейчас восстановление спроса на доллар ставит под угрозу устойчивость тенденции на разворот курса пары. Индекс доллара остался в рамках восходящего тренда, что открывает курсу евро дорогу к снижению до 1,11000 на этой неделе, обращают внимание в FxPro.
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18 июня 2019 года 15:46
"Очередное заседание совета управляющих ФРС США, которое завершится в среду, 19 июня, является главным событием недели для финансовых рынков, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, американский регулятор изменит свой подход к денежно-кредитной политике.... читать дальше
.18 июня 2019 года 14:44
"К середине дня во вторник рубль и его основные коллеги по развивающимся рынкам преимущественно демонстрировали положительную динамику в паре с долларом (исключение составлял бразильский реал), хотя рост отечественной валюты заметно уступал укреплению других валют, - отмечает начальник отдела... читать дальше
.18 июня 2019 года 12:26
"Члены ОПЕК до сих пор не согласовали дату саммита, который ранее был запланирован на 25-26 июня. Страны-экспортеры предлагают провести встречу после саммита лидеров G20, 3-4 июля, однако Иран выступает против переноса даты. Кроме того, на котировки продолжает оказывать давление опасения... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:12
"Фьючерс Brent по итогам торгов понедельника продемонстрировал нисходящую динамику, утренние торги вторника проходят по цене 60,84 долларов за баррель. Согласно появившейся информации в СМИ, в России в июне вновь зафиксирован резкий рост цен на бензин. Сегодня интерес для инвесторов представляют... читать дальше
.18 июня 2019 года 10:03
"По нефти картина остается прежней: попытки роста в течение дня и снижение с открытием американской фондовой сессии. Похоже, крупные американские фонды продолжают продажу нефти, но делают это в последние дни менее агрессивно, чем пару недель назад. По-прежнему сильной поддержкой для нефти остается... читать дальше
.18 июня 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.17 июня 2019 года 18:01
"Котировки нефти продолжают находиться вблизи минимальных уровней с февраля текущего года, - указывает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - Участники рынка обеспокоены продолжающимся торговым конфликтом между США и Китаем, который может перекинуться на другие страны и объединения, в... читать дальше
.17 июня 2019 года 14:22
Акции китайских компаний, котирующиеся на биржах континентального Китая, демонстрируют более стабильную динамику по сравнению с аналогичными бумагами на внешних площадках, отмечает аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. На прошедшей неделе они в целом укрепились на новостях о... читать дальше
.17 июня 2019 года 13:26
"Реакция рынка нефти на атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе была довольно слабой. - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В то же время риски эскалации геополитических конфликтов подтолкнули ралли на рынке золота. В... читать дальше
.17 июня 2019 года 12:54
"Нефтяные котировки мало изменяются на старте недели, продолжая торговаться на комфортных уровнях. Контракты на Brent в моменте - $61,6, WTI - $52,3/bbl. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в четверг в Оманском... читать дальше
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