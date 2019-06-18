USD/RUB предпримет попытку протестировать отметку 64 в краткосрочной перспективе - Росбанк

"Рубль продолжает получать поддержку от продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами, сохраняющегося спроса на российские активы после заседания ЦБ, а также общего оптимизма на валютных рынках развивающихся стран перед объявлением итогов заседания ФРС. В таких условиях мы ожидаем, что USD/RUB предпримет попытку протестировать отметку 64 в краткосрочной перспективе", - отмечают в Росбанке.