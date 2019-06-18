Спрос на ОФЗ сохраняется на фоне роста ожиданий повторного снижения ключевой ставки до конца текущего года - Промсвязьбанк

"ОФЗ продолжают расти в цене после пятничного заявления ЦБ о возможности повторного снижения ставки на одном из ближайших заседаний – доходность 5-летнего выпуска снизилась в понедельник на 3 б.п. – до 7,46% годовых, 10-летнего – на 5 б.п. – до 7,61% годовых. Напомним, нашей среднесрочной целью по доходности 10-летнего "бенчмарка" выступает уровень 7,4-7,5% годовых – ждем дальнейшего планомерного роста рынка госбумаг. На этой неделе рекомендуем традиционно обратить внимание на результаты аукционов Минфина. Кроме того, интригой выступают итоги заседания ФРС США, от которой инвесторы ждут сигналов снижения ставки – чрезмерные ожидания способны снизить аппетит к риску на рынках", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.