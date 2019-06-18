Российские фондовые индексы могут выйти в умеренный "минус" - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС после попыток роста в течение дня завершили торги понедельника умеренным снижением, приблизившись к отметкам 2730 и 1335 пунктов соответственно - их преодоление будет служить сигналом в пользу ускорения нисходящего движения. При коррекционном сценарии индексы могут взять курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков (2680 и 1300 пунктов). Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный "минус" ввиду отсутствия веских сигналов для повышения, близости важных технических уровней и нисходящей динамики нефтяных котировок. Небольшая коррекция в текущих условиях не помешает ни индексам, ни рублю, которые, однако, при улучшении внешнего фона будут готовы продолжить восходящее движение", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.