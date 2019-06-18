"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Evraz до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Evraz с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была оставлена без изменения и составляет 6,70 фунта стерлингов за штуку.

Текущая стоимость акций Evraz составляет порядка 6,96 фунта стерлингов за штуку.