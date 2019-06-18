На рынке акций ждем продолжения "боковика" - Алор Брокер

"Рынок акций потерял в понедельник около 0,2% по индексу МосБиржи на безыдейной Америке и начавшей падать ближе к вечеру нефти. Сегодня опять на мировых площадках все спокойно, крупные инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. Скорее всего, ставка будет оставлена неизменной, но риторика регулятора смягчится, и мы можем услышать намеки на снижение ставки в начале осени. Нет никаких интересных и внутренних идей. Поэтому мы ждем продолжения "боковика" на рынке акций с тенденцией к небольшому снижению из-за дивидендных "гэпов" и слабой нефти", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.