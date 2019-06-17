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17 июня 2019 года 15:00
Ожидаем сохранения индекса Мосбиржи на неделе в диапазоне 2470-2770 пунктов - БКС
Российский рынок провел первую половину дня преимущественно в нейтральной динамике, а в обед индекс Мосбиржи шагнул к уровням вблизи 2750 пунктов, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В лидерах роста сегодня Россети, отыгрывающие информацию о планах четырехкратного повышения тарифов ФСК ЕЭС. Подрастают и другие представители сектора электроэнергетики - им в целом благоволят стабильный курс рубля и хорошие финансовые показатели, отраженные в последних отчетностях. "В предстоящие торговые сессии мы не ждем от отечественного рынка выдающейся динамики, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Внутренним фактором слабости выступит очистка от дивидендов в акциях Северстали, НЛМК, ММК, ГМК Норникель, ВТБ. Между тем глобальные инвесторы, по нашему мнению, переходят в осторожно-выжидательный режим в преддверии нескольких важных событий - заседания ФРС США, саммита G20 и министерской встречи ОПЕК+". Во вторник стартует предвыборная кампания Дональда Трампа. Аналитик "БКС Премьер" считает, что в период до конца июня, когда в Осаке должна состояться встреча глав большой двадцатки, американский лидер может приободрить рынки намеками на новое сближение позиций двух стран с целью заключения торгового соглашения. Позитивным для фондовых быков может оказаться и тон риторики ФРС США касательно перспектив смягчения монетарных условий. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения ставки на заседании в июле в 82%. "Кроме того, на предстоящей неделе мы ждем продолжения умеренного восстановления в нефти к уровням вблизи $63 за баррель на фоне усиливающейся нестабильности на Ближнем Востоке. Формирующаяся напряженность по линии США-Иран в перспективе может вернуть нефтяные цены выше $70. Рост геополитических рисков, предстоящие важные события, по нашему мнению, в ближайшее время вынудят инвесторов во всем мире к усилению осторожности. При этом общее снижение геополитического дисконта в отношении активов РФ и перспектива дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ позволят российскому рынку по-прежнему выглядеть привлекательнее аналогов emerging markets. Ожидаем сохранения индекса Мосбиржи на предстоящей неделе в диапазоне 2470-2770 пунктов", - резюмирует Сергей Дейнека.
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